أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس في الجيم بعد شائعة الهروب من التجنيد

نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو جديدا له على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وهو في صالة الحديد (الجيم)، ولم يعلق فلوكس على الفيديو.

يذكر أن هذا الفيديو جاء مباشرة بعد رد أحمد فلوكس على منتقديه والذي قال فيه: "في ناس فاكره إن ليها قيمه .... ههههه ... كل واحد وأصله بس ... لكن دايما كده اللي ملوش قيمه بيفتكر نفسه ليه".

وتابع أحمد فلوكس في تعليقه: "ومش معنى إني أصلي حلو إنه يكون ليك قيمه عندي .... أعمل بأصلي حاجه وقيمتك دي حاجة تانية ... لأن لو ليك قيمة عندي كان زمانك جنبي".

وسخر الفنان أحمد فلوكس من شائعة القبض عليه لعدم تأديته الخدمة العسكرية وتهربه منها قائلا: "خدمة عسكرية وتهرب.. طب إزاى... أنا مليش أخوات رجالة... اوعى يا فلوكس يكون فيه وأنا معرفش".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هنا شيحة تكشف مواصفات فارس أحلامها بعد انفصالها عن أحمد فلوكس

فلوكس يعبّر عن فخره للمشاركة في "الممر"