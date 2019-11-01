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شكرا لقرائتكم خبر عن اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية، هجوماً نارياً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الإعلامية اسما شريف منير، بعد هجومها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.
وبدأت القصة حين نشرت "اسما" منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة "صباح الخير عايزة اخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوى يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
منشور اسما شريف منير
ورد أحد متابعيها من الأصدقاء على منشورها موجهاً إليها نصيحة بمشاهدة فيديوهات دروس الشيخ الشعراوي للاستفادة من علمه، وهو ما ردت عليه الإعلامية قائلة "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدورلك على الفيديوهات الى خلتنى أبطل أشوفوا".
تعليق اسما شريف منير
وما هى إلا ساعات قليلة حتى اضطرت المذيعة الشابة إلى غلق الحساب الشخصي بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كثرة الهجوم الذى تعرضت له.
اسما شريف منير تضطر الى غلق الحساب الشخصي لها
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