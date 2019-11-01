شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أفيش غير رسمى لـ عنكبوت أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صمم جمهور النجم أحمد السقا بوستراً دعائياً لفيلم "العنكبوت" المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر السقا بوشم "العنكبوت" على رقبته، الفيلم يكتبه محمد ناير، ويخرجه أحمد نادر جلال، ويظهر السقا ضمن أحداث الفيلم بلوك جديد قريباً من لوك شخصية "أدريانو" من حيث قصة الشعر والشكل الشعبى.

وفى سياق متصل، أوشك أحمد السقا وفريق عمله على الإنتهاء من تصوير الفيلم، حيث يتبقى له أسبوع واحد فقط وينتهى من تصوير العمل نهائياً، ليبدأ مخرج العمل مرحلة المونتاج والمكساج والجرافيكس للفيلم، وكان السقا قد صور فى العديد من مواقع التصوير منها سفاجا ومدينة الأشباح والغردقة وأعلى كبارى القاهرة .

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الفيلم "العنكبوت"، بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.