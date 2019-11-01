شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يروى لـ"الخليج 365" كواليس تعافيه من ورم فى الحنجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان خالد سليم أسباب خسارة وزنه خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "الأمر يرجع إلى مشكلة فى أحبالى الصوتية، إذ كنت أعانى من ورم على الأحبال الصوتية، ووصف الأطباء لى علاج "الكورتيزون" لمدة 4 شهور، فزاد وزنى بشكل ملحوظ لدجة أنى وصلت إلى 128 كيلو جراما، وبعد انتهاء فترة العلاج واستئصال الورم، قررت خسارة وزنى بعدة طرق أولها اتباع نظام غذائى كان صعب جدا لأنى "بحب الأكل جدا" وثانيها التمارين الرياضية حتى وصلت إلى 89 كيلو جراما".

وعن كوليس الفترة التى قضاها قبل عملية إزالة الورم وما قبلها تحدث سليم لـ"الخليج 365": "كنت أعتقد أن أعراض المرض مجرد إرهاق "مكنتش بعرف أغنى" لدرجة أننى عدت لتمارين الفوكاليز مرة أخرى، ذهبت إلى طبيب رشحه لى الفنان محمد حماقى، طلب منى الذهاب لآخر متخصص فى الأحبال الصوتية، وكان التشخيص الأول تجمع دموى على الأحبال الصوتية، ووضعنى أمام خيارين إما الكورتيزون أو التدخل الجراحى، كنت خايف وقلقان، لكن اخترت إجراء العملية، وفى غرفة العمليات اكتشف الطبيب أنه ورم حميد وليس تجمعًا دمويًا" .

يذكر أن الفنان خالد سليم يعرض له حاليا مسلسل "بلا دليل" وتشاركه البطولة الفنانة التونسية درة، والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.