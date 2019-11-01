شكرا لقرائتكم خبر عن وديع الصافى.. فى ذكرى ميلاده أغانى جعلته أحد أهم أيقونات لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى ميلاد أحد أهم رموز الأغنية العربية، .. وهو المطرب الكبير وديع الصافي التي تحل اليوم ذكري ميلاده الـ 98، ورغم رحيله عن عالمنا منذ عام 2013 إلا أنه لا زال باقياً بأغانيه الذى نسلط الضوء علي أبرزها خلال السطور التالية بعدما صار مدرسة غنائية في حد ذاته يحاول الكثيرون السير علي خطاها. اغنية "علي رمش عيونها" التي تعد واحدة من أهم أغانيه اغنية دار يا دار التي لا زال كثيرون يرددوها إلي الآن من أشهر أغاني المطرب الراحل Advertisements اغنية "يا عيني على الصبر"، واحدة من أجمل الأغاني الذي حفرت في اذهان كل عشاق وديع الصافي. اغنية "عظيمة يا مصر" الذى مُنحت له الجنسية المصرية بسببها اغنية "عندك بحرية" من أبرز أغاني وديع الصافي.

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