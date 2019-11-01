رامي عياش عن كلمة رئيس لبنان: "منطقية وصريحة جدًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أشاد الفنان رامي عياش، بكلمة رئيس الجمهورية في لبنان، مؤكدًا أنها منطقية وصريحة جدًا.
وكتب رامي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "كلمة رئيس الجمهورية منطقية وصريحة جدًا، علمًا بأني على مسافة واحدة مع كل الأطراف السياسية في لبنان ولا أنتمي لأحد ولا أنتخب أحد، إلا أن التعمق بمضمون خطاب الرئيس مهم والحلول المطروحة منطقية جدًا وواضحة".
وأضاف عياش: "على الأمل، أن تُنفّذ كل بنود الخطاب".
يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة.
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