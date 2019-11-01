عن شائعة وفاة والدها.. ابنة سمير الإسكندراني لـ"الخليج 365": "سأتقدم ببلاغ للنائب العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفت نجوى ابنة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، ما تردد من شائعات عبر السوشيال ميديا، حول وفاة والدها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": إن والدها بخير وصحته مستقرة، ويقضي يومه العادي بشكل طبيعي، ولا يواجه أي مشاكل في حياته سوى الشائعات السخيفة التي تخرج بين الوقت والآخر عنه.

وأضافت نجوى: "دي ناس بتتسلى بأرواح بشر، وبتاجر بأرواحهم.. وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصفحات المزيفة وأصحابها التي تروج لوفاة والدي".

يُذكر أن عددًا من الصفحات ورواد التواصل الاجتماعي، تداولوا شائعة وفاة الفنان سمير الإسكندراني وهو ما أزعج أهله وأصدقاءه.