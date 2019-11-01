حمو بيكا يصف صوته بـ"الوحش" ومحيي إسماعيل ينتقد "الجوكر".. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية، منها "رأي محيي إسماعيل في فيلم الجوكر، إيمي سمير غانم تحكي موقفًا طريفًا تعرضت له بسبب (سوبر ميرو)، وحمو بيكا يصف صوته بالسيء"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

محيي إسماعيل

انتقد الفنان محيي إسماعيل، عرض فيلم "الجوكر" في مصر، بسبب احتوائه على مشاهد قاسية وعنيفة، قائلًا "زعلان ان الفيلم بيتعرض في مصر".

وتابع في حواره ببرنامج

"حديث المساء"، المعروض على فضائية "إم بي سي مصر": "من

الذي سمح بتسلل هذا الفيلم إلى بلدنا؟ الشخصية

اللي في الفيلم يلبس قناع مصاب بعقدة نفسية".

وأكد أنه كان سيرفض فيلم

"الجوكر" إذا عُرض عليه، لأنه غير مقتنع بما يقدمه الفيلم، وكان يجب

تقديمه برؤية مختلفة.

حمو بيكا

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "لمَّا دخلت نقابة الموسيقيين قُلت لهم أنا مش مطرب وأنا مش مغني وصوتي وحش، بس ليا جمهور كبير بيسمعني، وقُلت لهم عايز كارنيه كمؤدٍّ للمهرجانات".

وأضاف بيكا، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المعروض عبر فضائية "صدى البلد": "قُلت لهم قبل ما ادخل الامتحان في النقابة إني هاسقط في الامتحان؛ لأن صوتي مش حلو ومش طالب غير كارنيه دي جي، وأؤدي محتوى انتوا مش معترفين به فنيًّا".

وتابع مطرب المهرجانات: "قُلت لهم أنا فيه 100 مليون معترفين بيا فنيًّا، وأنا عندي أغنية عدِّت 140 مليونًا على يوتيوب.. وأقل أغنية عندي جايبة 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب".

إليسا

قالت الفنانة إليسا إن التظاهرات اللبنانية نجحت في تعطيل قرار الحكومة بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، وأضافت "فيه ناس احترقت أوراقها سياسيا وخسروا احترام العالم، افتكر في الانتخابات المُقبلة لن نرى ثلاثة أرباع الموجودين حاليًا".

وأشارت إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون تأخر كثيرا في كلمته، ومتابعة "العالم بدون مظاهرات كانت بتطالب بقصص وبعد 10 أيام من المظاهرات يطلع يحكي عن مفاوضات مينفعش. من 15 سنة بيقول عايزين نعمل اصلاح وتغيير، خسروا ثقة العالم أنا ما مع المفاوضات دلوقتي، أنا شخصيا كمواطنة أطالب بسقوط الحكومة ويرجع يترأسها سعد الحريري ما مشكلة".

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واستكملت "لبنان مش فقير لبنان مسروق، أنا مع عمل حكومة تكنوقراط مستقلة ولا حدا من السلطة الموجودة هلأ يكون فيها، لإنقاذ البلد من الوضع الاقتصادي السيء اللي عايشين فيه".

كريم عبدالعزيز

قال الفنان كريم عبدالعزيز إن الجزء الثاني من مسلسل الزيبق ربما يخرج للنور العام المُقبل.

وعن فيلمه الجديد مع الفنان أحمد عز، قال في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن": "بحضر فيلم انا وصاحبي وحبيبي احمد عز عن رواية 1919، إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، عن ثورة 19 والجهاز السري اللي كان حاصل ساعتها ومقاومة الانجليز فيلم بونبوناية اسمه (كيرة والجن)".

إيمي سمير غانم

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها بمتابعة الأطفال لمسلسلها الأخير "سوبر ميرو" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، لافتةً إلى أن المسلسل كان موجه للأطفال.

وأضافت إيمي خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي": "كنت في فندق وحصلت خناقة بين أطفال وتدخّلت لفض الخناقة، وقُلت للأطفال سلموا على بعض وصالحوا بعض، فلقيت ولد قال لي سوبر ميرو: ممكن نطير، فقُلت له معلهش لسه واكلة وجاية من المطعم، مش حينفع نطير دلوقتي، بكرة الصبح أقابلك ونطير".

دنيا سمير غانم

حلَّت الفنانة دنيا سمير غانم مع شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم ضيفتَين على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها كانت شخصية مشاغبة في مرحلة الطفولة، وشقيقتها إيمي كانت شخصيتها هادئة للغاية، لافتةً إلى أن الوضع اختلف تمامًا مع تجاوزهما مرحلة الطفولة.

وأضافت دنيا: "إيمي دمها أخف مني بمراحل، وأنا بحبها في اللقاءات التليفزيونية.. أنا كنت طفلة منطلقة وشقية ومجنونة، وكنت بشتغل الناس وأقول لهم أنا أجنبية".

درة

قالت الفنانة التونسية درة، إنها ارتدت فستان الزفاف في العديد من الأعمال الدرامية التي شاركت فيها وإن عدم زواجها حتى الآن يرجع للنصيب ولعدم وجود شخص مناسب تجمعهما قصة حب.

وأضافت درة، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي" اليوم الخميس: "لازم يكون في حب بيني وبين الشخص الذي سأتزوجه وكذلك توافق، وأنا ليس لدي متطلبات كثيرة، وزواجي ليس قرار، أنا نفسي معرفش امتى، لكن لو جاء النصيب وشخص مناسب حيحصل الزواج".

وردت الفنانة درة على سؤال الإعلامية منى الشاذلي هل لم تقابل طوال فترة تواجدها في مصر وهي 10 سنوات فارس أحلامها: "مقابلتش لا فارس ولا أحلام".