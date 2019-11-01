محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
خضعت الفنانة جميلة عوض لأكثر من جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات، وظهرت بإطلالات مختلفة، كما أجرت لصالح نفس المجلة حوارًا.
وكشفت خلال الحوار أنها بدأت التمثيل وهي طفلة في فيلم "كريستال" بطولة الفنانة شريهان، لكنها تعتبر أن رحلتها في عالم الفن بدأت بدور "هانيا" الذي قدمته في مسلسل "تحت السيطرة" بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي وصفته بالبداية الحقيقية.
وأكدت جميلة أن هناك أفلام شاهدتها وأثرت فيها وجعلتها ترتبط بالفن أكثر، مثل " My name is khan"، "الناصر صلاح الدين".
وأشارت إلى أنها تقضي أوقات فراغها في ممارسة "اليوجا"، "الرقص المعاصر" والسفر.
كانت هذه تفاصيل خبر جميلة عوض تخضع لجلسة تصوير جديدة.. وتؤكد: "تحت السيطرة" بدايتي الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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