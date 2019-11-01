محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص الفنان أحمد فلوكس، على الرد على الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر فلوكس، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "في ناس فاكرة إن ليها قيمة.. ههههه.. كل واحد وأصله بس.. لكن دايمًا كده اللي مالوش قيمة بيفتكر نفسه ليه قيمة".
وأضاف: "ومش معنى إني أصلي حلو إنه يكون ليك قيمة عندي.. أعمل بأصلي حاجة وقيمتك دي حاجة تانية.. لأن لو ليك قيمة عندي كان زمانك جنبي".
يُذكر أن أحمد فلوكس، شارك في فيلم "الممر" بشخصية ضابط في الجيش، يستشهد في نهاية الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس لمنتقديه: "في ناس فاكرة إن ليها قيمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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