بطرس دانيال لـ"الخليج 365": سمير الإسكندراني بخير وابنته وصفت شائعة وفاته بـ"السخيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وفاة الفنان سمير الإسكندراني، مؤكدًا أنه حرص على الاتصال به والاطمئنان على صحته.

ونشر دانيال عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان الكبير، معلقًا "الفنان سمير الإسكندراني بخير ومن خلال محادثتنا التليفونية يطمئن جمهوره ومحبيه وعشاقه، ويشكر كل من سأل عنه وقام بزيارته طالباً الصلاة والدعاء من أجله".

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وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أكد دانيال أنه تواصل مع ابنة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، والتي وصفت الشائعة المنتشرة بالسخيفة، ومنحت الهاتف لوالدها ليتحدث بنفسه إلى دانيال.

وأشار إلى أن صحة الإسكندراني جيدة ولم يتعرض لأي أزمة صحية، وأنه متواجد حاليًا في منزله.

كان عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" تداولوا منذ قليل شائعة وفاة الفنان الكبير سمير الإسكندراني.

