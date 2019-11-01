- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نفى الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وفاة الفنان سمير الإسكندراني، مؤكدًا أنه حرص على الاتصال به والاطمئنان على صحته.
ونشر دانيال عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان الكبير، معلقًا "الفنان سمير الإسكندراني بخير ومن خلال محادثتنا التليفونية يطمئن جمهوره ومحبيه وعشاقه، ويشكر كل من سأل عنه وقام بزيارته طالباً الصلاة والدعاء من أجله".
وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أكد دانيال أنه تواصل مع ابنة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، والتي وصفت الشائعة المنتشرة بالسخيفة، ومنحت الهاتف لوالدها ليتحدث بنفسه إلى دانيال.
وأشار إلى أن صحة الإسكندراني جيدة ولم يتعرض لأي أزمة صحية، وأنه متواجد حاليًا في منزله.
كان عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" تداولوا منذ قليل شائعة وفاة الفنان الكبير سمير الإسكندراني.
كانت هذه تفاصيل خبر بطرس دانيال لـ"الخليج 365": سمير الإسكندراني بخير وابنته وصفت شائعة وفاته بـ"السخيفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.