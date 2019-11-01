10 ملايين دولار.. ثمن انتهاك خصوصية كيم كارداشيان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - لم يعد انتهاك خصوصية المشاهير سهلاً ومجانياً،من يفكر بذلك عليه أن يدفع ملايين الدولارات، و كيم كارداشيان Kim Kardashian اتبعت النجوم والمشاهير وطلبت ثمناً باهظاً مقابل انتهاك خصوصيتها وطالبت بتعويض مالي قدره 10 ملايين دولار.



كيم كارداشيان تطالب بتعويض 10 ملايين دولار لاستغلال صورة لها بدون إذنها لتسويق تطبيق

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فحسب مصادر إعلامية عديدة ومجلة "فوربس" الأمريكية ،تسعى نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان للحصول على تعويض مالي قدره 10 ملايين دولار من أحد تطبيقات الهواتف الذكية وذلك بعد انتهاك خصوصيتها.

واستخدمت الشركة صورة لكيم من حسابها الشخصي على موقع "انستقرام" ،دون الحصول على إذن خطي أو شفهي منها ،وذلك لأغراض تسويقية تجارية، وذلك وفقاً لدعوى قضائية رسمية رفعتها يوم الأربعاء 30 أكتوبر- تشرين الأول الماضي،في محكمة كاليفورنيا العليا.

وتتهم الدعوى القضائية المؤلفة من 14 صفحة، التطبيق "بالاختلاس الصارخ والمحسوب والاستخدام غير المصرح به والاستغلال التجاري الاحتيالي" لصورة كيم كارداشيان، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستقرام" في عام 2017.

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وتزعم الدعوى القضائية أن الشركة المتخصص في إضافة ماكياج على الصور، وذلك من أجل الاستفادة من شهرة كارداشيان في جذب مستخدمين جدد للتطبيق.

وأكد مارتي سينغر، محامي كيم كارداشيان، أن مبلغ 10 ملايين دولار غير مرتفع، وبرر ذلك بأنها تتقاضى مبالغ طائلة في أي إعلان يستخدم صورتها وشخصيتها.

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ووفقا للوثائق القانونية الصادرة في شهر مايو/أيار، فقد تم الكشف عن أن كيم كارداشيان تتقاضى ما بين 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، لكل إعلان تنشره على "إنستقرام"، ثم بعد ذلك أشار موقع "تي إم زي" أنها تتقاضى في الواقع المبلغ مليون دولار، وفقا لمصادرها الخاصة.

ويبدو ما قيل عن تقاضيها من نصف إلى مليون دولار مقابل تسويقها لأي منتج بحسابها صادقاً ومنطقياً بحكم أن عدد متابعيها هائل،ويبلغ لغاية اللحظة حوالي "150" مليون متابع ومتابعة من كافة أرجاء العالم.

وكل صورة تنشرها كيم كارداشيان بحسابها في "إنستقرام" يشاهده ويعجب به من نصف مليون إلى 3 ملايين وأكثر.

والإهتمام العام بها يتزايد بصورة غير طبيعية تجعلها تكسب كل عام مئات الملايين من الدولارات من "إنستقرام" وحده دون مشاريعها الأخرى.

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