إيفانكا تحتفل بعيد ميلادها الـ38 من دون مكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - احتفلت إيفانكا ترامب Ivanka Trump بعيد ميلادها الـ38 بشكل بسيط، ونشرت صورة سيلفي لها، أظهرتها بشكل جميل وبشرة خالية من التجاعيد ومساحيق التجميل.

وشاركت "الابنة الأولى" للرئيس الامريكي دونالد ترامب الصورة التي وصفها الكثيرون بالجريئة، نظرًا لظهورها بشكل طبيعي للغاية من دون مساحيق تجميل أو فلترات التطبيقات، عبر صفحتها الخاصة على "انستقرام" وعلقت: "العناق والقبلات والكثير من أمنيات عيد الميلاد"، وأرفقتها بهاشتاغ #38yearsyoung.

أبدى آلاف المتابعين إعجابهم بالصورة، وعلقوا بأنّ كبيرة مستشاري البيت الأبيض بدت "جميلة".

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كما نشرت إيفانكا، التي كانت تعمل عارضة أزياء في السابق، مقطع فيديو تُظهر فيه جميع الزيارات الرسمية التي قامت بها في عامها السابع والثلاثين، بعد ما قام بتجميعه أحد معجبيها.

وعلقت إيفانكا على الفيديو قائلة: "شكرًا لك @alwaysivanka لإنشاء هذا الفيديو الرائع لعيد ميلادي. عايشت الكثير في الأشهر الـ12 الماضية، والأفضل لم يأتِ بعد".

وسافرت إيفانكا ترامب إلى الكثير من الدول حول العالم خلال العام الماضي ، بهدف تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالميين للمرأة.

وتقود مستشارة البيت الأبيض، برنامج يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.

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