نجوى كرم وعاصي الحلاني وديانا حداد وملحم زين يحييون ليلة بيروت في موسم الرياض وهذا ما قالوه لـ"الخليج 365 نت"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تناغم "موسم الرياض" مع "ليلة بيروت" إحدى أبرز الليالي الغنائية بالموسم، ليطرب أربعة من نجوم الأغنية اللبنانية ديانا حداد ونجوى كرم وعاصي الحلاني وملحم زين الحضورَ على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، الذي اكتظَّ بالحضور الجماهيري الغفير بأكثر من 6000 شخص.

وكانت "ليلة بيروت" لها من اسمها نصيب، ولم يكن الجمهور السعودي وحده على موعد مع هذه الليلة؛ بل اكتست جُنبات المسرح بالحضور العربي الذي أسهم في خلق تفاعل كبير بين ما قدمه نجوم الليلة من دبكة لبنانية ومواويل وأصوات جبلية.



ديانا حداد لـ"الخليج 365": جميل أن يكون هناك تواصل بيني وبين الجمهور السعودي





البداية كانت مع الفنانة ديانا حداد التي تحدثت لـ"الخليج 365" قبل صعودها المسرح، مشيدة بالفكر والثقافة السعودية، قائلة إنها تستحق هذا الانفتاح الثقافي والفني المميز، ولا سيَّما موسم الرياض الذي يحتضن العديد من الفعاليات الضخمة المتنوعة، مؤكدة أنه يستحق كل هذا الجمال، حيث قالت: "جميل أن يكون هناك تواصل بيني وبين الجمهور السعودي، وعلاقتي بالأغنية الخليجية وشعرائها رائعة، وهذا ما سأقدمه للجمهور السعودي".

ونوَّهت ديانا بسعادتها الكبيرة بحضورها الفني الأول، وغنائها في حفلات السعودية لأول مرة، مشيرة إلى تقديم إبداعاتها على خشبة المسرح، حيث قدمت على خشبة المسرح باقة من الأعمال الخليجية والعربية، واستذكرت مع جمهورها السعودي مجموعة من أجمل أعمالها، لتتغنى بالأغنية الوطنية "عاش سلمان" التي شكلت تفاعلاً بينها وبين الحضور الجماهيري.

وعلى خشبة المسرح خاطبت الجمهور مقدمة شكرها وامتنانها للقائمين على موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، كما تحدثت عن مشاعرها تجاه جمهورها السعودي، مشيرة إلى أن في قلبها الكثير من الحديث والمشاعر التي تفوق الكلام، وأكدت أن فرحتها لا توصف بالمشاركة في مهرجان جماهيري كبير، مُعربة عن شكرها للمستشار تركي آل الشيخ الذي صنع الفرحة، وقالت: "هذا الرجل أعتبره روحَ التطور وفتح المجال لأن تكون الفرحة بشكل أكبر"، واختتمت حديثها قائلة: "جميع المحبة لكم".



ملحم زين لـ"الخليج 365": الجمهور السعودي ذوَّاق للفن





وصعد الفنان ملحم زين الذي تحدث لـ"الخليج 365"، منوهًا بأن الجمهور السعودي ذوَّاق للفن، مؤكدًا أن موسم الرياض يحتاج لجهد كبير، والفعاليات التي تقام بالرياض تنمُّ عن فكر عظيم وكبير، واليوم تتمثل بيروت وأجواؤها على أرض العاصمة الرياض، متمنيًا أن يقدم ما ينال إعجاب الجمهور، ليكون ملحم ثاني الفنانين صعودًا على خشبة المسرح، مقدمًا أعماله الغنائية للجمهور السعودي.



نجوى كرم لـ"الخليج 365": هذه الليلة تساوي ألف ليلة



وكانت تجربة "ليلة بيروت" في موسم الرياض حالةً من تنوُّع الألحان الموسيقية وتناغم وتمازج الأصوات الجبلية، حيث ترنَّم الفنان اللبناني ملحم بالمواويل واستحضر بها مشاعر الحنين اللبناني -صوتًا وصورة- بوصلته التي استمرت ساعة كاملة مع التفاعل الجماهيري، والحسّ الموسيقي المميز.

واكتست "ليلة بيروت" جمالاً ورقيًّا بمشاركة الفنانة نجوى كرم، التي صعدت على خشبة المسرح مُحمَّلة بالنجومية في ثالث مشاركة لها بالسعودية، وقالت نجوى لـ"الخليج 365": "إن هذه الليلة تساوي ألف ليلة؛ لما لها من ثِقلٍ فني، واليوم سأقدم بكل ما فيني بين القديم والجديد، وسنعطي ونمنح كل ما لدينا كفنانين لبنانيين للجمهور السعودي والعربي اليوم"، وعن اهتمام هيئة الترفيه بحضورها في أكثر من مناسبة، قالت: "إلى الأمام والسعودية متواصلة مع الجميع، ونتمنى أن نشارك دائمًا في حفلات السعودية".

وفور صعودها إلى خشبة المسرح قدَّمت كلمتها للجمهور الغفير، وبما أنها ليلة الحب والجمال قالت نجوى: "مساء الحب والفرح والجمال، وهناك شخص أخبرني العام الماضي أن هذا العام 2019 سيكون عامي، ولم آخذ كلامه على مَحمَل الجد، ولكن اليوم -حقيقةً- أيقنتُ أن عام 2019 هو عامي، وإن شاء الله كل الأعياد تظل بخير".

ولم تستغنِ نجوى عن عادتها على خشبة المسرح في تقديم صورة وومضة من الفن بالأغنية اللبنانية الأصيلة، والصوت اللبناني الجبلي، حيث قدمت وصلة من الميدلي وصورة من الدبكة والمواويل.

ومثلما ترنمت نجوى في أولى مواسم السعودية بموسم الشرقية، تألقت في موسم أبها بالجنوب، وفي قلب الرياض كان لها موعد، وفي هذا الموعد احتضنت الجمهور السعودي والعربي بكل حب ومودة في باقة من أغانيها المميزة.

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عاصي الحلاني لـ"الخليج 365": سعيد وفخور جدًا بهذه الليلة



وكان للفنان عاصي الحلاني كلمة وفصل من فصول "ليلة بيروت"، وقبل صعوده للمسرح تحدث لـ"الخليج 365" حيث قدَّم شكره لهيئة الترفيه، مؤكدًا أن الرياض اليوم تنبض بلقب بيروت، وبيروت كذلك تنبض بحب الرياض، حيث قال: "سعيد وفخور جدًا بهذه الليلة، وأتمنى أن تعيش بيروت مثل هذه الليلة، حيث تُقام بها ليلة سعودية، ووجودي اليوم شرف كبير رغم مشاركتي في حفلات عيد الفطر الماضي بالشرقية، وحفلاتي بالسعودية بصمة كبيرة في مسيرتي".

واستُقبل عاصي بعاصفة من الترحيب في ختام حفل الليلة اللبنانية التي قدَّم فيها محبته للجمهور السعودي، وخاطب الحضور بكل محبة وامتنان، ولم تخل وصلته من المفاجآت ليشاركه ابنه الوليد في دويتو غنائي حيث دعم الفنان ابنه وسط تحية كبيرة من الحاضرين.



غنوا معًا أغنية لبنانية وطنية للمرة الأولى



وتكريسًا لمشاركة نجوم الأغنية اللبنانية في حفلات السعودية، قدموا بادرة الوفاء لوطنهم "لبنان"، بغنائهم معًا أغنية لبنانية وطنية للمرة الأولى على خشبة مسارح الفن بالسعودية، ليختزل مسرح أبو بكر سالم الجمال بالعلمين اللبناني والسعودي.

"تعلى وتتعمر يا دار" أغنية لبنانية قدموها معًا بمشاركة الفرقة الشعبية اللبنانية، بالدبكات والرقصات الفولكلورية، وبجمال البلدين والأعياد رفرف العلمان اللبناني والسعودي بمحبة وشوق، ليبقى الحنين ساكنًا قلوب نجوم الأغنية اللبنانية، يشعُّ عطاءً ونماءً بالسعودية وقلب في لبنان.

يُشار إلى أن حفلة "ليلة بيروت" جاءت بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن مظلة موسم الرياض، وصاغت عناوين الجمال والنقاء، بمزيج من الاحترافية التي ازدان بها المسرح وتزيَّن بحضور جماهيري سعودي ولبناني، حيث يحتضن مسرح الراحل أبو بكر سالم العديد من الحفلات الغنائية التي تستمر حتى منتصف ديسمبر 2019.

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