آن هاثاوي وكاثرين زيتا جونز ونجمات أُبعدن عن التمثيل بسبب العمر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - آن هاثاواي، أوليفيا وايلد، إيما تومسون وغيرهن... ألمع نجمات تم إستبعادهن عن التمثيل بسبب تقدّمهن بالسن. حتّى أنّ البعض منهن لم يبلغن الثلاثين من العمر. وهذا ليس سراً أنّ الشيخوخة عبارة عن هاجس وخوف وخسارة لفرص الحياة، ومعضلة تؤثرعلى جزء كبير من سكان العالم، لكن نجمات السينما هنّ الضحية الأكبر. على الرغم من أنّ الزمن يتغير، فالحقيقة هي أنّه لا يزال أمامنا طريق طويل لمنع معايير الجمال الرفيعة والقوالب النمطية من إيذاء الممثلات اللواتي مع تقدمهنّ في العمر، يلاحظن كيف تبدأ عروض عملهن في الإنخفاض.

نجمات تم رفضهن لكونهن غير "صغيرات السن" بدرجة كافية، ممّا يدلّ على أنّه على عكس نظرائهن من الرجال، فإنّ الحواجز التي تحول دون تطوير مهنتهن تبدأ في الظهور في سن مبكرة للغاية.

Reese Witherspoon

كيف يمكن إعتبار ريز ويذرسبون (43 عاماً ) "عجوزاً"؟ بالنسبة لصناعة السينما، فهي كذلك. عندما تم إقتراح خطة إنتاج فيلم عن السيرة الذاتية للمغنية ستيفي نيكس، كانت ريز ويذرسبون إحدى المرشحات المفضلات للدور القيادي. ولكن مع تطور المشروع، لم تعد تُعتبر الخيار الأفضل. في وقت لاحق، عندما سُئلت نيكس مرة أخرى عمّا إذا كانت ويذرسبون هي البطلة، أجابت قائلة: "لقد أخبرت (ريز) أنها كبيرة جداّ لهذا الدور.

وفي ذلك الوقت كانت الممثلة تبلغ من العمر حوالي 37 عاماً. على أية حال، فإنّ الرفض لم يؤثر سلباً على حياة الممثلة. فقد أسسّت شركة الإنتاج الخاصة بها، Hello Sunshine ، حيث تقوم بتنفيذ مشاريع تلعب فيها المرأة أدواراً قيادية دون قوالب نمطية.

Elizabeth Banks

في الـ 28 من عمرها، حُرمت الممثلة إليزابيث بانكس من دور ماري جان في Spider-Man في عام 2002. وقام المنتجون بتعيين كيرستين دانست، البالغة من العمر 18 عامًا، بدلاً عنها.



Anne Hathaway

لم تبلغ آن هاثاوي 40 عامًا حتى الآن، لكنها أعلنت أنّه بعد سن الثلاثين، إقتصرت عروض العمل لديها على أدوار الشخصيات في عمر صغير. "عندما كنت في أوائل العشرينات من عمري، كان يتم كتابة أدوار للنساء في الخمسينات من العمر، وكنت أقبل بها وأحصل عليها. والآن أنا في الثلاثينيات من عمري، وأفكر "لماذا حصلت هذه الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا على هذا الدور، ولم أحصل أنا عليه؟"

لحسن الحظ، لا تزال هاثاوي الشخصية الرئيسية في مختلف الأفلام من جميع الأنواع، من الخيال العلمي إلى الدراما والكوميديا.

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عندما تم اختبار أوليفيا وايلد (29 عاماً) لدورها في نعومي في فيلم The Wolf of Wall Street قيل في البداية إنّه تم رفضها لأنها كانت "أقوى من الدور"، واختار فريق الممثلين حينها مارجوت روبي بدلاً من ذلك. وعندما تحدثت عن تجربتها، قالت وايلد: "سُعدت بالتعليق يومها. ثم اكتشفت بعد حين أنّه تم رفضي بسبب العمر. "

Emma Thompson



هل كنت لتتخيّل أن تقوم ممثلة غير إيما تومسون بدور إليانور في فيلم Sense and sensibility ؟

عندما كان المشروع لا يزال في بداياته، شكّك الكثيرون في ما إذا إيما ستكون الممثلة المناسبة وكانت تبلغ من العمر 36 عاماّ في ذلك الوقت. قالت ذات مرة: "أتذكر شخصاً قال لي إنني أكبرمن هيو غرانت، الذي كان أصغر مني بعام، في الإحساس والعاطفة. إلاّ أنّه كلاّ من المخرج والممثل تجاهلا كل الملاحظات واستمرا في الفيلم الذي حصد نجاحاً كبيراً على الشاشة الكبيرة بسبب الكيمياء بين إيما وهيو.

Catherine Zeta-Jones



في هذه المرحلة من العمر، فإن رؤية كاثرين زيتا جونز( 50عاماً) "مرفوضة" نظرًا لعمرها لم يعد مفاجأة، ولكن قد نشعر بالصدمة لمعرفة أنها حُرمت من دورها عندما كانت لا تزال 19 عاماً. كانت مراهقة، وأرادت اختبار أداء دورغرامي. "تريفور المخرج أخبرني حينها أنني كنت كبيرة جداً في السن وجميلة جداً للدور."

في ما بعد منحها المخرج نفسه الفرصة للعمل في أدوار أخرى حيث كانت قادرة على إثبات موهبتها وانتصرت في الأفلام التي صورّت شخصيات بارزة جعلتها مشهورة.

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