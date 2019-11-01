أمير كرارة يخوضُ تحدّيًا جديدًا ويضحّي بهذا الأمر

قال الفنان المصريّ أمير كرارة، إنّه اتّخذ قرارًا بالتعاون مع الشركة المُنتجة على تأجيل فيلمه السّينمائيّ المقبل “بطل روما”، موضحًا أنّه تفرّغ تمامًا لمسلسله الرمضانيّ الجديد، والذي يحمل اسم “قمة السيطرة”، ومن المقرّر عرضه في دراما 2020. وأوضح أمير كرارة، أنّه يقضي أكثر ساعات يومه بين جدارن الجيم من أجل هذا العمل الذي يتطلّب قوّة كبيرة وبنية جسمانيّة تختلف عن أيّ عمل آخر قدّمه من قبل، منوهًا إلى أنّ المسلسل يتناول قصّة الشهيد المصريّ أحمد المنسي، الذي كان بطل صاعقة في الجيش المصريّ.

وأوضح أمير كرارة، أنّ عمل أحمد المنسي كان يتّسم بالقوّة ويحمل أقوى الأسلحة، مشيرًا إلى أنّ القوّة البدنية التي يمتاز بها “المنسي” تتطلّب منه الظهور بشكل بدنيّ رياضيّ، وهذا سبب البرنامج الرياضيّ القاسيّ الذي يشرف عليه عدد من الرياضيين الممارسين وطبيب خاصّ. وكشف “كرارة” أنّه ضحّى بالسّينما رغم النجاح الكبير الذي حقّقه، لأنّ العمل اذي سيقدّمه بمثابة مهمّة وطنية ولا يقلّ أهمية عن دور رجل الشرطة الذي قدّمه في “كلبش” على عدة أجزاء، لافتًا إلى أنّ هناك عدّة جلسات تتمّ حاليًا من أجل الاستقرار على الجزء الثاني من فيلم “كازابلانكا”. وأشاد أمير كرار ة، بالليونة التي أبدتها الشركة المنتجة لفيلم “بطل روما”، انطلاقًا من الحسّ الوطنيّ الذي لابدّ من العمل عليه حاليًا لتوعية

وأكّد الفنان المصريّ أنّه كان يتمنّى البدء في تصوير فيلم “كازابلانكا”، الذي حقّق جماهيرية كبيرة وما زال منذ عرضه في السّينمات بموسم عيد الفطر الماضي، منوهًا إلى أنّ الشركة المُنتجة تقكر في خطة عمل مناسبة خلال الفترة المقبلة لتوفير وقت لتصوير الفيلم، خاصًة أنّ الجهة الإنتاجية للمسلسل والفيلم واحدة. واستطرد أمير كرارة، قائلًا، إنّ توقّف العمل على مسلسل “كلبش” حتى الجزء الثالث لا يعني نهايته، ولكن هناك توجّه خلال الفترة المقبلة للعمل على التنوّع وظهور مسلسلات عن أبطال الجيش والمخابرات أيضًا، باعتبارهم بعيدين عن أعين صُنّاع الدراما والمنتجين متمنيًا تجسيد دور بطل من أبطال الجيش في فيلم سينمائيّ. وأعرب عن سعادته بفيلم “الممر” الذي جسده النجم أحمد عز، مؤكدًا أنّ السّينما المصرية حاليًا بها طفرة كبيرة لم تشهدها من قبل على كافة الأصعدة مشيرًا إلى أنّ كل الألوان التي يتمنّاها الجمهور موجودة سواء كوميديا أو أكشن أو عمل وطني. وكان أمير كرارة، قد ظهر على مستوى السينما من خلال فيلمي “حرب كرموز” و”كازابلانكا” وحققا نجاحًا كبيرًا، كما ظهر في 3 أجزء من مسلسل “كلبش” في رمضان من كل عام بدءًا من 2017 وحتى 2019، ولاقت نجاحًا كبيرًا.