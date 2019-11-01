تعرف على موعد حفلات مسار إجباري بساقية الصاوي

بعد غياب دام ما يقرب من عام والنصف يعود "مسار إجباري" مجددًا على مسرح ساقية الصاوي ليقدم سلسلة حفلات، يقدم الفريق الغنائي الشبابي الشهير يوم الأربعاء والخميس 13و14 من نوفمبر حفلتين متتاليتين بساقية الصاوي بمسرح النهر، الأولى فى الرابعة عصرًا والثانية فى السابعة والنصف مساءً ليقدموا لجمهور الساقية مجموعة من أغنيات الألبوم الجديدة التي تقدم لأول مرة.
يذكر أن "مسار إجباري" فريق "سكندري" اختار أعضاؤه هذا الاسم تعبيرًا منهم عن اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب الحياة ما يضيق مساحة الإبداع والابتكار.
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