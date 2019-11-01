الليلة.. انطلاق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28

ينطلق مساء اليوم، الجمعة، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 ، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رعاية وزارة الثقافة.
ومن المقرر أن يحيي الحفل الكينج محمد منير، كما سيشهد حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.
سيقدم أيضاً منير خلال الحفل عددا منأبرز الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها :" مهموم"، و"لما النسيم"، وشىء من بعيد"، و"الروح للروح ديما بتحن"، يونس، وفي عشق البنات"، و"أبكي"، و"ربك لما يريد"، وغيرها من الأغاني.
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