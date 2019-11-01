الليلة.. نداء شرارة تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

تستعد الفنانة نداء شرارة، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الجمعة على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربيةفي دورته الـ 28.
ومن المقرر أن تقدم نداء خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعلمعها جمهورها على خشبة المسرح.
يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.
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