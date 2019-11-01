بالفيديو.. هشام عباس يطرح "حاجات" ضمن ألبومه الجديد

طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة تحت عنوان "حاجات" ضمن ألبومه الجديد "عامل ضجة"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة مزيكا عبر "يوتيوب". ويشار إلى أن أغنية "حاجات" من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور، وتويزع هاني ربيع، ومكس وماستر هاني محروس. وتويزع هاني ربيع، ومكس وماستر هاني محروس. وتقول كلمات الأغنية: «فى حاجات مابتتفهمش الا لما الوقت يمشى .. وانا بقى ماتمنلكشى تستنى تفوت سنين .. علشان تفهم ايه هو معنى بحبك بقوه .. لو تبص فى قلبى جوه حاتشوفك عندى فين .. روح معايا لبدايه حكايتنا جننا الشبه بينا .. ومن كتر مفاجئتنا بالغنا اوى وافتكرنا .. كنا اصلا حبايب بعض زمان .. فى زمان او مكانا ما او انسان واحد كنا واتقسمنا». ايه هو معنى بحبك بقوه .. لو تبص فى قلبى جوه حاتشوفك عندى فين .. روح معايا لبدايه حكايتنا جننا الشبه بينا .. ومن كتر مفاجئتنا بالغنا اوى وافتكرنا .. كنا اصلا حبايب بعض زمان .. فى زمان او مكانا ما او انسان واحد كنا واتقسمنا».

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