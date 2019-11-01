الليلة.. الشاب خالد يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية

يستعد نجم الراي الشاب خالد، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية، وذلك مساء اليوم، الجمعة، فى تمام

الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يقدم الشاب خالد مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التى

يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها:" c'est la vie ، و didi، وعايشة" ، وغيرها من أغانيها الشهيرة التى حققت انتشارا واسعا فى الوطن العربى بالأخص، والعالم عامة.