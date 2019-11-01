الليلة.. عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير

يقام مساء اليوم، الجمعة، عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وسعر التذكرة ٢٠ جنيها.
يذكر أن العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30شابا من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.
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