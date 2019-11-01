بالصور الحجار يُبدع على مسرح أوبرا جامعة مصر.. ويوسف شعبان وأحمد عبدالعزيز وسوسن بدر أبرز الحضور

فى سهرة فنية خاصة واحتفالية كبيرة على أوبرا مسرح جامعة مصر تألق النجم الكبير علي الحجار وسط استقبال وحفاوة بالغة من الحضور من الأعمار كافة، حيث امتلأت قاعة أوبرا مسرح مصر عن آخرها من محبى النجم الكبير، وازدانت بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية والمصرية، على رأسهم النجم الكبير يوسف شعبان، والنجمة سوسن بدر، والنجم أحمد عبدالعزيز والنجمة صفاء الطوخى وغيرهم من الإعلاميين والأدباء والمفكرين والجماهير كافة من رجال وسيدات وأطفال وشباب فى احتفالية وأمسية

فنية رائعة.

شهدت بداية الحفل تجاوب وتفاعل كبير بين الحجار والحضور، حيث تقدم الحجار بالشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفالية من مسئولى جامعة مصر وأيضًا مشيدًا بنجوم الدراما المصرية وحضورهم الحقل، الذى أضفى جوًا من السعادة على وجه الحجار والجماهير، ووجه التحية إلى يوسف شعبان وعبدالعزيز وسوسن بدر وصفاء الطوخى.

وأعرب الحجار عن سعادته بما شاهده من استقبال رائع وحفاوة كبيرة من محبيه

بقاعة أوبرا مسرح مصر وسط تفاعل كبير من الحضور، وتألق بتقديم باقة من أجمل أغانيه، منها المال والبنون والليل وآخره وعارفة ومسألة مبدأ وغيرها من أجمل الأغانى الرومانسية، واختتم فقرته الموسيقية بتقديم باقة من الأغانى الوطنية التى نالت استحسان الحضور.

يذكر أن أوبرا مسرح جامعة مصر تقوم بتنظيم حفلات دورية فى تحمل اسم «أضواء المدينة» بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى «السوبر ستار»، حيث كان حفل النجم على الحجار فى ختام شهر أكتوبر الجارى، والنجمة إليسا ضيفة أوبرا مسرح جامعة مصر ١٣ ديسمبر المقبل.

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