ميرنا وليد - بيروت - خلال تصويرها مشاهد الأكشن في فيلم "العنبكوت" والذي تقوم من خلاله الممثلة المصرية ​منى زكي​ بالبطولة أمام الممثل المصري أحمد السقا قررت الإستعانة بدوبليرة في مشاهد الأكشن في الفيلم وقد علمنا بأنها لجأت لهذا الأمر لأنها لم تتمرن بالشكل الكافي لإنشغالها الفترة الماضية وأيضا لأن بعض هذه الحركات ليست بالسهلة.

الفيلم تعود من خلاله منى مع السقا بعد فيلم "من 30 سنة" ويشاركهما البطولة ظافر عابدين ومن المقرر ان يعرض في موسم منتصف العام الدراسي السينمائي.

من ناحية أخرى فمنى زكي لم تستقر حتى الآن إن كانت ستشارك في دراما 2020 الرمضانية ام ستكتفي بالسينما خلال الفترة الراهنة بعد تأجيل مسلسلها ايزيس اكثر من مرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-لهذا السبب تستعين منى زكي بدوبليرة في "العنكبوت"خاص الفن-أحمد عز لا يكتفي بالرياضة وهكذا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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