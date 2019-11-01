خاص الفن-أحمد عز لا يكتفي بالرياضة وهكذا يحافظ على لياقته

ميرنا وليد - بيروت - الممثل المصري ​أحمد عز​ معروف عنه حبه الشديد للرياضة والتي يواظب عليها بشكل منتظم ولكنه الفترة الماضية نظرا لطول فترة التصوير حيث قام بتصوير أكثر من ثلاثة أفلام مما جعله يشعر باجهاد وتعب شديد بدأ في كورس فيتامينات لتعويض هذا التعب ويبلغ قيمته 70 الف جنيه وهو ما نصحه به الطبيب مؤخرا لكي يحافظ على نضارة بشرته وملامحه خاصة وأنه لا يزال مشغول بتصوير فيلمه الجديد "العارف" وبدأ ايضا التحضير لفيلمه الجديد "كيرة والجن"، مع الممثل كريم عبد العزيز، الذي يعد اللقاء الأول بينهما سينمائيا، من إخراج مروان حامد، من تأليف أحمد مراد، عن روايته 1919، وتدور أحداث الرواية في مصر عام 1919، من خلال ضابطين "أحمد كيرة, وعبد القادر شحاتة "الملقب بـ "الجن"، ينضمان للمقاومة المصرية ضد الاحتلال الانكليزي، والرواية مبنية على أحداث حقيقية.

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