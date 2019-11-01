ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية ألين لحود لـ"الفن": "دفعنا ثمن وجودهم بالحكم منذ 40 عاماً وينذرون العفة" خاص- ديمة قندلفت تكشف لـ"الفن" حقيقة مشاركتها في "الرقص مع النجوم" وفاة والدة نجم "The Voice" خاص الفن- تمار أفاكيان ضيفة شرف في مسلسل "العودة" إلقاء القبض على أحمد فلوكس وإحالته إلى النيابة بهذه التهم سيرين عبد النور مع شقيقتها :"الأخت الكبيرة هي شقفة من قلبك"- بالصورة مساري يشارك في الثورة اللبنانية ويقول:ربي إحمي وطني المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": الموت يغيّب والدة نجم "ذا فويس".. وإلقاء القبض على أحمد فلوكس بسبب تورطه بهذه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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