ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني ​جان دكاش​ في مسلسل "بالقلب" الذي يعرض على شاشة "LBCI" من كتابة ​طارق سويد​ وإخراج ​جوليان معلوف​، وهو من بطولة ​كارمن لبس​ و​بديع أبو شقرا​، وبمشاركة ​حسان مراد​ و​دارينا الجندي​ و​زياد صعيبي​ و​نوال كامل​ و​رندة كعدي​ و​غابريل يمين​ و​سارة أبي كنعان​وآخرين.

وعبّر دكاش عن سعادته بردة فعل المتابعين على العمل وتأثرهم فيه، واعتبر جان أن الكاتب طارق سويد لمس مشاكل الناس وهمومهم في المجتمع وتحدث لموقع "الفن" عن تفاصيل أخرى ستحصل في الحلقات القادمة من المسلسل.

الجدير ذكره أن الممثل جان دكاش حاز على شهادة دراسات عليا في التمثيل والإخراج من الجامعة اللبنانية، ودرس الغناء الشرقي والعزف على العود في الكونسرفتوار الوطني العالي للموسيقى، وأكمل دروس الغناء الشرقي في معهد الصوت العتيق وحصل على شهادة الماجستر في السيكودراما. وشارك في العديد من المسلسلات آخرها: "ما فيي"، "الحب الحقيقي"، "ميادة وولادها"، "وين كنتي"، "مثل القمر" وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جان دكاش يكشف سرّ نجاح مسلسل "بالقلب" لـ طارق سويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.