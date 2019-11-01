مرام شمس من السعودية :لم أشعر أن نوال الزغبي أحبتني..وقدوتي أصالة

ميرنا وليد - بيروت - لم تكن ​مرام شمس​ من السعودية تود أن تخوض تجربة الإشتراك في برنامج The talent لولا إصرارها على النجاح والشهرة، وإثبات موهبتها الى العلن رغم معارضة عائلتها ومجتمعها على الظهور في الشاشة. خاضت التجربة من دون معرفة أهلها ووصلت الى المرحلة النصف نهائية من البرنامج. مرام شمس تحدثت عن تجربتها في البرنامج وعن بلدها السعودية بشغف في هذا الحوار.

هل كنت تتوقعين البقاء في البرنامج حتى هذه المرحلة؟

كلا لم أكن أتوقع أن أستمرّ الى هذا الحدّ، لقد وصلت الى مرحلة صعبة على الجميع والكثير لم يصلوا إليها . هذه فرصة ذهبية بالنسبة لي.

هل كنت تتوقعين الفوز خصوصاً أنك من السعودية ولديك نسبة تصويت عالية ؟

أتفاءل ببلدي وهم يعرفوني ويحبوني ومتأكدة أنهم سيقفون الى جانبي.

كيف بادرتِ للمشاركة في البرنامج؟

منذ ثلاث سنوات كنا متشددين ومتحفظين هنا في السعودية، ومن الصعب على جميع العائلات الظهور في الشاشة ولم أكن أستطع المشاركة أبداً في هذا النوع من البرامج، لكن الحمدلله الآن أصبح يحق لنا إيصال الكثير من الأمور وخاصة الفن.

كيف تصفين الأجواء في السعودية بعد هذا التحوّل ؟

"مبسوطين كثير عشان الجيل الجاي" إذ يتفتحون الآن على أمور جميلة والتفاعل كبير في الرياض وغير معقول.

هل تفضلين المشاركة في برامج للهواة تعرض على التلفزيون أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟

"أنا عمري ما جربت هذه التجربة "، وهذه أول مرة في حياتي أظهر على الشاشة.

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كيف تلقيت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل؟

كثر رحبوا بتجربتي لأنهم للمرة الأولى يشاهدوني في برنامج وأظهر الى العلن، في وقت كنت أغني في الحفلات والأفراح فقط. ومن جهة أخرى كثر من أهلي وخارجهم لم يرحبوا بالتجربة هذه، وتعرضت لمشاكل كثيرة من أجل الوصول الى هذه المرحلة وعند دخولي من البداية في البرنامج إذ كان هذا الموضوع مرفوضاً في الأصل. لقد تعبت كثيراً في الوصول الى هنا وعندما اشتركت في البرنامج لم يكن أهلي على معرفة في ذلك.

ما رأيك بتعليقات لجنة التحكيم وتعليقات الفنانة ​نوال الزغبي​ على أدائك؟

لم أشعر أنها أحبتني، على الرغم من أنني كنت طفلة عندما استمعت إليها لأغنية "إنت اللي بحبو أنا" وهذه أكثر أغنية أحبها لها، وعندما عرفت أنها هي التي ستترأس لجنة التحكيم انصدمت.

لماذا شعرتِ أنها لم تحبك؟

لأنها لم تتكلّم عني ولم تعلّق على أدائي، وتحدثت مع أحد المدربين وقلت له أنني لم أر أي تعليق من الفنانة نوال الزغبي، فأصبحت أتابع تعليقاتها على المشتركين وأنفذها في المنزل رغم أن النصيحة لم تكن لي. وهنا في السعودية ليس لدينا مدربون وليس باستطاعتنا اللجوء الى المعاهد.

ماذا تقولين اليوم للسعوديات من أجل تحفيزهم على المشاركة في البرنامج؟

أقول لهم أن الحجاب لم يكن يوماً عائقاً بالنسبة لي بالعكس، وأردت الظهور بالحجاب بقناعة نفسي ولا أحد فرضه علي، وعندما اشتركت في البرنامج دخلت بقناعة نفسي أيضاً، وأتمنى على أية سعودية أو أية سيدة أخرى لديها موهبة فنية أن لا تخفيها، أنا عمري راح ولم أستطع أن أظهر موهبتي إلا بعد سنين طويلة راحت مني.

مرام من هي قدوتك في الفن؟

أستمع دائماً للفنانة ​أصالة​ كثيراً، ولكن لم أستطع أن ألتقيها في السعودية عندما جاءت.