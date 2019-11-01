شاهدوا.. كارول سماحة تتعرّض للإنتقادات بسبب خطأ لغوي في تغريدتها

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - أثنى ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي على مواقف الفنانة كارول سماحة الوطنيّة أثناء الثورة اللبنانية، لكنّها تعرّضت في الساعات الماضية للإنتقادات لسببٍ غير مُتوقّع.



وفي التفاصيل، فقد ركّز البعض على الخطأ اللغوي الّذي ارتكبته الفنانة كارول سماحة عندما كتبت “سيستحوز عليها المتطفلين”، واستبدلوها بعبارة “سيستحوذ المتطفلون” في تعليقاتهم.

وكانت كارول سماحة قد شاركت المنشور عينه عبر تويتر وإنستغرام، الأمر الّذي لفت الأنظار حول الخطأ اللغوي.

واستغرب البعض التركيز على الخطأ عبر مواقع التواصل الإجتماعي على حساب المضمون الّذي تضامنت فيه مع الشعب اللبناني، وذلك بعدما تعرّضت للتنمّر في وقتٍ سابقٍ بسبب صورة أظهرت تجاعيد وجهها.