كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - لفتت الممثلة السورية ديما قندلفت إلى أن الممثلة السورية سلاف فواخرجي تتخطاها بالجمال، وأن الأخيرة أجمل منها، مؤكدة أن سلاف إمرأة جميلة جداً.

وجاء جواب قندلفت هذا ردا على سؤال الممثل باسم ياخور ومقدم برنامج “أكلناها” “بشو بتتخطاكي سلاف، بالقدرات التمثيلية أم بالجمال أو بالإلتزام والهدوء بأعمالها”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ديما قندلفت تعلّق على مقارنتها بسلاف فواخرجي.. بماذا تتخطاها الأخيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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