سامو زين يصدم مُحبيه بلقطةٍ على شاطئ البحر.. هل قلّد سعد لمجرد بشعره الأشقر؟

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - في المرّة الأولى الّتي غيّر بها لون شعره إلى الأشقر، أجمع العديد من متابعي الفنان السوري سامو زين على أن اللون لا يليق بلون بشرته.



إلا أن حملة من الإنتقادات الواسعة طالت سامو زين في الساعات الماضية بعدما أثار جدلاً بلقطةٍ على شاطئ البحر نشرها عبر حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام.

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ولفت سامو زين الأنظار بشعره الأشقر مجدداً، وإتّهمه روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بتقليد الفنان المغربي سعد لمجرد.