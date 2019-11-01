إلقاء القبض على أحمد فلوكس وإحالته إلى النيابة.. ما هي التهم الموجهة إليه!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - بعد صدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات وتبديد، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، وأمر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وجاء ذلك ضمن الخطة الأمنية التي تحدث عنها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي شدد على تكثيف الوجود الأمني بالطرق وشوارع الجيزة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وفي أحد هذه الأمكنة بإشراف اللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية بالجيزة أعلى طريق محور 26 يوليو وأثناء تفتيش السيارات كإجراء وقائي استوقف رجال الأمن سيارة فلوكس.

وتبين من الكشف الذي قام به العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنه صادر بحقه 9 أحكام قضائية في قضايا متنوعة ما بين شيكات بدون رصيد وتبديد ونصب، فتم القبض عليه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق معه.