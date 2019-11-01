شاهدوا دموع عاصي الحلاني تخونه أمام الآلاف.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني ضمن فعاليات موسم الرياض في مسرح الفنان أبو بكر سالم، ووجّه الحلاني كلمة أثناء الحفل جاء فيها: “العلم السعودي والعلم اللبناني في قلبي، انشالله دائماً نبقى قلباً واحداً”.

وبدا واضحا تأثّر الحلاني بالأوضاع التي يمر فيها بلده لبنان، فأثناء تأديته أغنية “باب عم يبكي”، أطلق الحلاني العنان لمشاعره بعدما أدى الأغنية، فدمعت عيناه لما تحمله هذه الأغنية من مشاعر مختلطة، فهذه الأغنية التي سجّلها خلال فترة مرض والدته.

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