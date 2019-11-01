كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر وقوع مشاجرة خلال خطبة الجمعة في مسجد بالكويت، ما أثار تفاعلا واسعا، لا سيما أنها كانت مذاعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون الرسمي.
وحسب لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فقد توقف خطيب الجمعة فجأة بعد ثوان من بدايته في الحديث عندما سمع صوت لأشخاص يتشاجرون خلال الخطبة، فيما هرع آخرون لمحاولة استكشاف حقيقة ما يجري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مضاربة بين المصلين في مسجد كويتي خلال صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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