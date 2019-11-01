شاهدوا.. ممثل لبناني يتحدث عن تعرضه للضرب من قبل القوى الأمنية

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 مساءً - ، كشف الممثل بيتر سمعان أنه تعّرض للضرب من قبل القوى الأمنية أثناء مشاركته في التظاهرة على جسر الرينغ.

وكشف سمعان أنه كان يشارك في قطع الطريق، وأضاف سائلاً: “هل أنت عسكر على المظلومين؟”. وفي خلال الحديث أكّد الممثل بيتر سمعان أنه يقف إلى جانب القوى الأمنية، مستغرباً استخدام القوّة بهذا الشكل.