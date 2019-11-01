مي كساب تحتفل بسبوع مولودها «نوح».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية مي كساب بـ«سبوع» مولودها الثالث «نوح»، برفقة عدد من أصدقائها.

الفنانة نيرمين زعزع نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور من الحفل، وعلقت قائلة: «أم نوح حبيبة قلبي كاتي ربنا يباركلك فيه هو وفريدة وداليدا وتفرحي بيهم انتي وأوكا».

الصور ظهرت فيها مي كساب وهي ترتدي عباءة واسعة، حيث اكتسبت وزنا زائدا نتيجة حملها، بينما عكست الصور مدى سعادتها بمولودها.

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جمهور الفنانة مي كساب هنأها على مولودها الجديد، وتمنى لها السعادة في حياتها الزوجية برفقة زوجها وأولادها.

وكانت مي كساب قد علقت عبر حسابها الخاص بعد إنجاب طفلها، وكتبت: «الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. نوح_محمد_صلاح_الشريف.. وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق».

يذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية «داليدا».

مي كساب يعرض لها حاليا فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، الذي تدور أحداثه حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية، وتجسد مي كساب خلال العمل دور “اللعوب”، ويلعب محمد سلام دور “الطيب”، ويجسد أحمد فتحي دور “الشرس».