رانيا يوسف تحتفل ببدء تصوير فيلم «صندوق الدنيا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية رانيا يوسف تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم «صندوق الدنيا».

رانيا شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور من الاحتفال ببدء التصوير، واختارت الفنانة ملابس محتشمة للاحتفال.

الفيلم يشارك ببطولته إلى جانب رانيا الفنان صلاح عبدالله، وإخراج عماد البهات.

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يذكر أن فيلم “صندوق الدنيا”، كان قد أعلن عن البدء فيه خلال شهر أغسطس عام 2017، إلا أنه توقف ‏لأسباب إنتاجية، وكان من المفترض أن يشارك رانيا يوسف في بطولته الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنان لطفي لبيب، ولكنه ظهر للساحة بفريق عمل جديد.

رانيا يوسف تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل «مملكة إبليس»، ولكنها لم تلحق برمضان، وتستأنف تصوير المسلسل حاليًا.

كما انتهت رانيا من تصوير الجزء الأول من مسلسل «الآنسة فرح»، وهو من 90 حلقة، يشارك ببطولته أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وإخراج أحمد الجندي.

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