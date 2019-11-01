بلقيس تذرف الدموع بمؤتمر "القوة النسائية" في ​البحرين







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تأثرت الفنانة ​بلقيس​ وأذرفت الدموع خلال حديثها عن إبنها "تركي" ضمن فعاليات مؤتمر "القوة النسائية" في ​البحرين​، وقالت: "أذرف الدموع تكفين، أولاً أنا استودع ابني في كل لحظة، أنا أمي كانت تقول أنا أدعيلكم ي كل خقة قلب، كنت أقول تبالغ، وهذا الكلام يؤثر فيني كثيراً، مسكتيني في الكلام ايللي يوجعني".

وأضافت بلقيس: "هو حل من الاثنين، يا إما استودعه عند الله واتركه مع الرفقة المأمونة ايللي هم أهل زوجي الله يعطيهم الصحة والعافية وأسافر اكمل وظيفتي، يا أقعد في البيت طول الوقت وأنسى الطموحات".



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