اختتام "الكويت السينمائي" بفيلم "الوصايا" عن الطائفة الحسيدية اليهودية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عُرض الفيلم الوثائقي التجريبي (Mitzvot) الوصايا للمخرج بدر العوضي في ختام الليلة الأخيرة من مهرجان الكويت السينمائي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة في المهرجان. وعقب على عرض الفيلم الدكتور علي حسن. وهو فنان كويتي مقيم في نيويورك ويحمل شهادة الماجستير في السينما التجريبية من معهد كاليفورنا للفنون.





والجدير ذكره أن "الوصايا" فيلم وثائقي تجريبي مهتم بالأثنوجرافيا. مدته 48 دقيقة وهو بالأبيض والأسود، ويدرس شكليات ومظهر الطائفة الحسيدية من يهود نيويورك من خلال تصوير وقائع اليوم المؤدي الى السبت (اليوم المقدس لدى الطائفة الحسيدية) في ثلاثة أحياء مختلفة و هي بورو بارك و كراون هايتس و وليمسبرغ. علماً أنه عُرِضَ سابقاً في مهرجان لوس أنجلوس للسينما الوثائقية، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي تجريبي طويل لعام 2018. كما عُرِضَ في انتولوجي فيلم اركيفز في نيويورك عام 2019.





يشار إلى أن مهرجان الكويت السينمائي أقام هذا العام الدورة الثالثة لمهرجان الدولة الرسمي والتي تم تخصيصها للأفلام الوثائقية في الفترة ما بين الأحد 27 والخميس 31 من أكتوبر الماضي في مكتبة الكويت الوطنية. علماً أنه من تقديم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتديره مراقب السينما في المجلس فاطمة الحسينان.



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