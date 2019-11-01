شكرا لقرائتكم خبر عن آخر استعدادات الكينج محمد منير قبل حفلته بمهرجان الموسيقى العربية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الكينج محمد منير، صورة من كواليس استعداداته لحفلته المقرر لها اليوم في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الـ 28، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين، وكان الكينج قد أجرى عددا من البروفات الغنائية بصحبة الفرقة الموسيقية استعدادًا للحفل المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما، كما من المقرر أن يقدم منير عددا من أغاني ألبومه الأخير.



محمد منير واستعدادات كواليس الحفل

ويضم مهرجان الموسيقى 37 حفلا غنائيا وموسيقى يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا وسلطنة عمان وتحتضنها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، كما تكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.