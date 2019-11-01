شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش ضد المهرجانات.. خالد سليم يبدى رأيه فى أغانى حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خالد سليم ردا على رأيه في أغانى المهرجانات، إنه مع أى شكل غنائى جديد، لكن ضد التلاعب بالألفاظ، أنا بسمع مهرجانات فى الأفراح وبشوف الناس بترقص عليها وفرحانة، فى النهاية أنا مش ضد المهرجانات لكن ضد كلماتها.

وعن المشاهدات القياسية لأغانى المهرجانات، أوضح سليم لـ"الخليج 365": "ناس بتدخل تسمع عشان تقول "إيه القرف ده" وفيه ناس بتحبها وتدخل تسمعها فى اليوم أكتر من مرة، فهذا ليس مقياسًا لنجاح الأغنية .

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وعلق خالد سليم على الأزمة التى افتعلت مؤخرا بين نقابة الموسيقيين وحمو بيكا قائلا: "كل نقابة لها قوانينها، لا يمكن التغاضى عنها لمجرد أن هذا الشخص له شعبية".

يذكر أن الفنان خالد سليم يعرض له حاليا مسلسل "بلا دليل" وتشاركه البطولة الفنانة التونسية درة، والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.