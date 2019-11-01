شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد عرض حكاية "مايطلبه المستمعون" من "نصيبى وقسمتك3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحكاية الجديدة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" التى تحمل عنوان "ما يطلبه المستمعون"، بطولة نيرمين الفقى ورانيا محمود ياسين ومحمد عادل وإيهاب فهمى وآخرين من النجوم، على شاشة ON E، فى الـ 8 مساء غدا السبت، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يامليجى" للفنان محمد شرنوبى وحقق نجاحاً من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.

وعرضت أيضا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.