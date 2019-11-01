شكرا لقرائتكم خبر عن سمير الإسكندرانى: أنا بخير.. وابنته: أرواح الناس مش لعبة وكفاية قلة أدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان الكبير سمير الإسكندراني جمهوره على صحته من خلال ”الخليج 365”، قائلا إنه بخير والحمد لله. ومن جانبها قالت نجوي سمير الإسكندراني إن والدها بخير وصحته جيدة، وأن شائعة وفاته أمر سخيف ولا يجوز الترويج لمثل هذه الشائعة معلقة: "أرواح الناس مش لعبة ودى قلة أدب". وطالبت نجوى مروجي الشائعات بالكف عن تناول سيرة والدها، وإطلاق تلك الشائعات السخيفة على حد قولها. Advertisements وكان عدد من الصفحات ورواد التواصل الاجتماعي تدوالت شائعة وفاة الفنان سمير الإسكندراني وهو ما أصاب جمهوره بصدمة. الفنان سمير الإسكندرانى من مواليد حى الغورية فى القاهرة عام 1938، وتميز بأغانيه الوطنية.

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