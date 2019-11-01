شكرا لقرائتكم خبر عن الفركشة بتحلي.. كايلى جينر تتحول لـ "مارلين مورنرو" بعد حورية البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جسدت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلى جينر، المثل الشهير "الفركشة بتحلي الشخص"، بكل تفاصيله وحذافيره، فبعد ان شهدت الفترة الأخيرة انفصالها عن المغني العالمي ترافيس سكوت، بدأت من حين لآخر تشارك جمهورها صور جديدة لها من جلسات تصوير تبرز جمالها وأنوثتها.

وكان آخر تلك الجلسات ظهورها على هيئة النجمة العالمية الراحلة مارلين مورنرو، في مجموعة صور جديدة ارتدت فيها نفس فستانها التي ارتدت في فيلمها Niagara الذى عرض عام 1953، وجسدت رقصتها الشهيرة على درج المسرح مع بعض الشباب بنفس حركاتها.

وحظيت جلسة التصوير التى نشرتها النجمة الامريكية صاحبة الـ 22 عاماً، على الكثير من الاعجابات والتعليقات خلال دقائق من نشرها عبر حساباتها الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى والتي اختصت بها مجلة VMagazine.

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ونشرت أمس جينر مجموعة صور احتفالا بعيد الهالوين وارتدت فيه ملابس "عروس البحر" والتي حظيت أيضاً على لفت انتباه معجبيها وجمهورها من مختلف انحاء العالم.











