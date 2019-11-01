تراند اليوم : لا تخافوا ولكن احذروا .. إسلام سعيد يفتح المتحف الأسود في Black Museum – فيديو

نشر اليوتيوبر إسلام سعيد عبر قناته الشخصية علي موقع يوتيوب ثالث حلقات برنامجه الجديد MovieVerse .

وكشف إسلام تفاصيل حلقة المتحف الاسود لمسلسل Black Museum وتطرق الي حالات العلاج بالمجان لكن بشرط وقوع المرضي للتجارب العلاجية .

تدور إحداث المسلسل في إطار من الدراما والإثارة حول الجانب المظلم من الحياة والتكنولوجيا. يتسم العمل بأن كل حلقة لها طاقم مختلف، إضافة إلى تغيير في التصوير والمواقع. من هنا فإن الحلقات تبدو منفصلة من ناحية الأحداث والشخصيات ولا يربط بينها إلا موضوع التقنية الحديثة وتأثيرها في النفس البشرية.

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