تراند اليوم : نجوم 5 دول عربية على مسارح الأوبرا .. اعرف التفاصيل

تتواصل ليالى الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام اربعة حفلات مساء الاحد 3 نوفمبر تبدأ جميعها فى الثامنة مساء.

وعلى المسرح الكبير يقدم النجم اللبنانى مراون خوري فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي يسبقة المطربة مي فاروق وعازف الجيتار الاردنى وحيد ممدوح.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات اعمال تراث الطرب العربى .

وتمتد الفعاليات الى مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” حيث يحيى الفنان المغربى فؤاد زبادي فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقة فقرتين لكل من عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل والمطربة حسناء.

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وعلي مسرح اوبرا دمنهور تحيى النجمة نادية مصطفي فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ويسبقها فاصل غنائي لكل من حنان عصام , انغام مصطفي , احمد ابراهيم ,احمد صبري ومحي صلاح.

كما تستمر جلسات المؤتمر البحثى المصاحب وتبدأ فى العاشرة صباحًا على المسرح الصغير حيث يتم مناقشة محور اثر الحراك المجتمعي علي ابداع المرأة في الموسيقي العربية بحضور الدكتور يوسف طنوس (لبنان) مقررًا ، الدكتور محمد الغوانمة (الأردن)، الدكتور محمد ادم سليمان ابو البشر (السودان) ، الدكتور ميشال الشمالي (لبنان) ، فاطمة الظاهر عباس (العراق) والدكتورة نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت).

وتستأنف المناقشة فى الجلسة الثانية التى تبدأ في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد شبانه (مصر) مقررًا ، احمد الواصل (السعودية) ، الدكتور الفاتح حسين احمد (السودان) ، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق) والدكتور معتصم عديلة (فلسطين) وتستمر المسابقة المصحبة على المسرح الصغير اعتبارًا من الثالثة وحتى السادسة مساء.