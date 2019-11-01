تراند اليوم : شاهد – أولي حلقات برنامج “الفاميليا” لأحمد أمين

بدأ الفنان أحمد أمين عرض أولى حلقات برنامج “الفاميليا”، الذي يعود من خلاله إلى عالم الديجيتال بعد انقطاع دام أربعة أعوام.

نشر “أمين”، الحلقة الأولى من “الفاميليا” عبر قناة البرنامج الرسمية على اليوتيوب والتي تحمل نفس اسم البرنامج.

وناقش فيها “أمين” قضية انشغال الآباء عن أبنائهم بالهواتف الذكية، سواء بسبب السوشيال ميديا أو الألعاب أو العمل وغيرها من الأمور التي تحرم الأطفال من لحظات التفاعل الحية مع آبائهم.

خاض أحمد أمين تجربة جديدة مع الآباء، حيث اجتمع عدد منهم في معسكر ترفيهي لمدة يوم واحد مع أبنائهم بعيدًا عن الموبايل، وقد تم تنسيق عدة تحديات للآباء لقياس قوة تركيزهم مع أبنائهم وهم يستخدمون الهواتف النقالة، مستعرضًا رسائل الآباء للأبناء والعكس في نهاية الحلقة، والتي تناولت كلمات مؤثرة ووعود الآباء بالتقرب أكثر من أبنائهم.

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يذكر أن البرنامج يدور في معسكر مغلق، يجتمع فيه مجموعة من الآباء مع أبنائهم في إجازة لمدة يوم واحد، يُمنع فيه استخدام كل ما قد يلهيهم عن بعضهم البعض مثل الهواتف الذكية وألعاب الفيديو وغيرهما، ويتناول “أمين” من خلال “الفاميليا” موضوعاً مختلفاً في كل حلقة، حيث نرى من خلال كل منها، تطبيق الموضوع المختار بشكل فعلي وحقيقي على الآباء والأبناء المشاركين من خلال بعض الأنشطة، والفعاليات، وبالطبع من خلال ظهور مميز لأحمد أمين، سواء بالتعليق على موضوع الحلقة، سواء من خلال أغنية جديدة، أو بشكل “شفوي”، يتميز بالطابع الكوميدي مع مراعاة المرجعية التربوية.

“الفاميليا” تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، وهي فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج rhyme media.