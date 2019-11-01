وديع الشيخ يردّ على إتهامه بالإساءة للثورة اللبنانية.. وفيديو جديد يعد آلاف الدولارات!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - ردّ الفنان اللبناني ​وديع الشيخ​ على الإتهامات والإنتقادات التي طالته بالإساءة للثورة اللبنانية وإنتفاضة الشعب اللبناني للمطالبة بحقوقه وإسقاط السلطة الحاكمة، وذلك بعد إنتشار مقطع فيديو له بالأمس من إحدى حفلاته.

ونشر الشيخ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتب فيها :”فيق من وهمك مش فيقو قلت، فيق قاصد شخص واحد كان موجود، خلص بقا استحاوا على حالكن حاج تحرفوا الحديث”.

وأضاف :”عيب عليكن، عملت رديي للثورة وما بدنا طائفية، مبين ما نشرتوا، بس كل واحد عم يوصل الحكي للناس غلط، وعم يستغل الفرصة، لأن ما خلوا طريقة ليحاربوني فيا”.وتابع :”جاييك يوم، أنا وياك والزمن طويل، وبكرا كلو ببين وبتعرفوا مين صح ومين غلط”.وختم :”مشكورين والله يوصل كل إنسان للي بدو ياه”.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للمغني وديع الشيخ يظهر فيه وهو يعد عدة رزم من آلاف الدولارات. ومع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 تشرين الاول طالب كثيرون بمحاسبة الشيخ على هذه الأموال تحت عنوان ” من اين لك هذا”



وكان الشيخ قد اوضح سابقا في حلقة مع طوني خليفة حقيقة هذا الفيديو بأنه كان في محل صيرفة وتصور مع الدولارات وهذه الاموال لا تخصه

