بلقيس تحبس دموعها على المسرح والسبب ابنها.. فيديو مؤثر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس في فعاليات مؤتمر «القوة النسائية» في البحرين، حيث ألقت محاضرة عن «تحديات سوق العمل وتمكين المرأة».

بلقيس تحدثت عن تجربتها المهنية في المجال الفني، وفتحت باب النقاش بتلقي أسئلة الحضور، ومن أبرزها كان سؤال من إحدى السيدات حول طريقة تعاملها مع احساسها بالذنب كأم بسبب اضطرارها للسفر أحياناً وترك ابنها الوحيد «تركي» بسبب ارتباطاتها الفنية في الخارج.

وعلى الرغم من محاولتها السيطرة على دموعها، بدا التأثر كبيراً على ملامح الفنانة الشابة في إجابتها، حيث قالت: «أذرف الدموع تكفين، أولاً أنا استودع ابني في كل لحظة، أنا أمي كانت تقول أنا أدعيلكم ي كل خقة قلب، كنت أقول تبالغ، وهذا الكلام يؤثر فيني كثيراً، مسكتيني في الكلام ايللي يوجعني».

وأضافت: «هو حل من الاثنين، يا إما استودعه عند الله واتركه مع الرفقة المأمونة ايللي هم أهل زوجي الله يعطيهم الصحة والعافية وأسافر اكمل وظيفتي، يا أقعد في البيت طول الوقت وأنسى الطموحات».

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وعلى هامش المحاضرة، تألقت بلقيس بإطلالة كاجول لافتة من علامة الأزياء الشهيرة «إليزابيتا فرانكي»، مسدلة شعرها الذهبي، بشكل بدت فيه أنيقة وجذابة.

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي.