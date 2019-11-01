زينة تثير الإعجاب بطلتها في حفل زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية زينة جمهورها في صور حديثة لها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك».

زينة ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أبيض يحتضن قوامها ويبرز رشاقتها الواضحة، واختارت لها تسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم.

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الفنانة المصرية ظهرت في الصور مع عدد من صديقاتها، وعلقت قائلة: «أحلي حاجة لما تكون في فرح صحبتك اللي بتحبها وتشوف معظم أصحابك اللي بتحبهم بجد مبروك يا دودو».

صور زينة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، وتغزل الفانز في طلتها من خلال عدد من التعليقات.

يذكر أن آخر عمل سينمائي للفنانة زينة فيلم ” الفلوس” المقرر عرضه قريبا في دور السينما ويشاركها البطولة الفنان تامر حسني، وذلك بعد أن قدمت معه من قبل فيلم «حالة حب، وسيد العاطفي، وكابتن هيما».

ويشارك في بطولة فيلم “الفلوس”، تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.